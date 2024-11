Unbekannter beschädigt Holzzaun

Zischen Montagabend und Dienstnachmittag beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug laut Polizei einen Holzzaun in der Münchner Straße in Friedberg auf Höhe der Hausnummer 31. Der verantwortliche Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Holzzaun entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323- 1710 entgegen. (AZ)

