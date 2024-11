In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein im Leitenweg in Friedberg abgestellter Pkw der Marke Mercedes von einem bislang unbekannten Täter an der hinteren, rechten Türe mutwillig beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die PI Friedberg unter 0821/323-1710 zu wenden. (AZ)

Eva Weizenegger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mercedes-Benz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis