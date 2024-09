Unbekannter fährt parkendes Auto an und flüchtet

Am Dienstag wurde in Friedberg laut Polizei zwischen 12.30 bis 14 Uhr ein Audi angefahren. Dieser stand auf einem Parkplatz auf der Burgwallstraße und wurde dort wohl angefahren. Der unbekannte Verursacher verschwand im Anschluss an den Unfall, ohne Erlaubnis und ohne Kontaktdaten zu hinterlassen.

Beim Zusammenprall entstand an der vorderen Stoßstange einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Mögliche Zeugen dieses Verkehrsunfalls sollen sich bei der Polizeiinspektion Friedberg per Telefon unter der Nummer 0821 323-1710 melden. (AZ)