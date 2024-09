Unfall an B300-Kreuzung: Autofahrer übersieht zwei Fußgänger

Am Sonntagabend hat es an der Kreuzung der Augsburger Straße (B 300) und La-Crosse-Ring (AIC 25) einen Unfall mit Personenschaden gegeben. Laut Polizei fuhr ein 87-Jähriger gegen 20.30 Uhr mit seinem Toyota auf der Augsburger Straße in Richtung Westen und wollte an der Kreuzung nach rechts abbiegen. Hierbei übersah er zwei Fußgänger, die gerade die Kreuzung überqueren wollten, und es kam zum Unfall.

Die beiden Fußgänger wurden nur leicht verletzt, mussten jedoch in ein Krankenhaus gebracht werden. Der beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden. (AZ)