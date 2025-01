Unfallflucht in der Hans-Böller-Straße in Friedberg

Ein am Straßenrand geparkter Volvo wurde am Samstag, 11. Januar, Friedberg beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Fahrzeug beim Ausparken touchiert. Dabei entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Der Verursacher, der Fahrer eines VW Caddy, entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/323 1710 zu wenden. (AZ)

