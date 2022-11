Friedberg

Unfallflucht: Unbekannter Täter hinterlässt 3000 Euro Schaden

Eine Autofahrerin parkt am Montag in der Rothenbergstraße in Friedberg. Ein Unbekannter beschädigt den Pkw und hinterlässt einen Schaden von 3000 Euro.

Am Montag gegen 13.55 Uhr parkte eine Pkw-Fahrerin in Friedberg in der Rothenbergstraße auf Höhe eines Friseurgeschäftes. Als sie kurz darauf zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der Fahrerseite und am linken Außenspiegel fest. Der unbekannte Täter hinterlässt einen Sachschaden von rund 3000 Euro. (AZ)

