Unfallverursacher kümmert sich nicht um 1000 Euro Schaden

Am Dienstag wurde etwa zwischen 12.20 und 14.20 Uhr am St.-Jakob-Platz in Friedberg ein schwarzer Mercedes angefahren. An dem geparkten Auto entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro links am Heck. Der Unfallverursacher ist unbekannt. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden. (AZ)

