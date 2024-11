"Unter Sternen": Junge Friedberger gründen ein abenteuerliches Start-up

„Wir wissen am Anfang der Reise selbst nicht, wo es hingeht. Das macht es auch für uns so spannend.“ Wunja Zürn, 19 Jahre, sieht man ihre Begeisterung an, wenn sie erzählt. Die Friedberger Abiturientin lebt ihren Traum: Gemeinsam mit ihrem Freund, dem 20-jährigen Lukas Wagner, hat sie sich selbstständig gemacht und ein Start-up gegründet. Ihre Angebote sollen jungen Menschen helfen, einmal aus dem Alltag auszubrechen und Abenteuer zu erleben.

