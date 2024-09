Vater und Sohn gemeinsam auf der Bühne: Gewinnen Sie Karten für das Konzert

Zum ersten Mal gibt Kris Karg gemeinsam mit Papa Josef Karg ein Konzert. Nur mit Stimme und Gitarre sorgen das Papa-und-Sohn-Duo für eine intime Atmosphäre. Im Club 20 in Friedberg präsentieren die beiden ihre, wie sie selbst sagen „coole Mucke“ am 6. Oktober um 19 Uhr.

Kris Karg wurde die Musik in die Wiege gelernt, sein Papa Josef war in seiner Jugend als Singer-Songwriter unterwegs. Sohn Kris gewann schon als Kind zahlreiche Musik-Wettbewerbe. Die beiden versprechen einen Abend voller abwechslungsreicher und einzigartiger Musik.

Konzert „father&son“ in Friedberg: So können Sie gewinnen

Wir verlosen dreimal zwei Karten für diesen Abend. Wenn Sie Tickets gewinnen möchten, senden Sie bitte eine Mail mit dem Kennwort „Gitarre“ an redaktion@friedberger-allgemeine.de. Einsendeschluss ist am Mittwoch, 2. Oktober, um 12 Uhr. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)

Tickets: Der Kartenvorverkauf läuft über den Kooperationspartner Patchwork Friedberg unter der 0821/3193201.