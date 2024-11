Verlosung: Karten für Lesung von Stefanie Kammermeier zu gewinnen

Essen ist nicht erst in diesen Tagen ein wichtiges Thema. Vegetarisch oder doch Fleisch und Wurst – daran scheiden sich heute oft die Geister. Was ist gesund und was macht dick? Solche Diskussionen wurden vor 100 oder 200 Jahren im ländlichen bayerischen Raum nicht geführt. Auf den Tisch kam, was Feld und Stall hergaben. Davon berichtet die Autorin Steffi Kammermeier am Freitag, 15. November, ab 19 Uhr in ihrem Buch „Was hamma gessn?“ im Friedberger Club 20 (Schmiedgasse 20).

Die Münchnerin führt auch durch das Bauernjahr, stellt eine Vielzahl alter Rezepte vor und erzählt vom damaligen Alltag. Wenn Sie Karten für die Veranstaltung gewinnen wollen, schreiben Sie bitte bis Donnerstag, 14. November, 9 Uhr, eine Mail an redaktion@friedberger-allgemeine.de, Stichwort: Kammermeier. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.

Karten für Stefanie Kammermeier in Friedberg

Der Kartenvorkauf läuft bei: Patchwork Friedberg, Bauernbräustraße, Telefon: 0821/3193201; weitere Informationen unter: www.club20-friedberg.de

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburgerallgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355. (AZ)