Viel Herz für soziale Projekte

Hocherfreut zeigt sich Vorstandsvorsitzender Dr. Hannes Proeller (rechts) über die großzügige Spende von Versicherungsmakler Alexander Wollrab zugunsten des Fördervereins Sozialstation Friedberg. Wollrab schätzt das Engagement des Vereins, der sich in der Region unermüdlich für soziale und karitative Projekte einsetzt, sehr und unterstützt es daher mit einer Spende von 500 Euro. So hat der Förderverein dieses Jahr beispielsweise zwei Fahrzeuge für die ambulante Pflege der Sozialstation Hochzoll und Friedberg finanziert, ebenso neue Stühle für deren Tagespflege, aber auch das Divano oder die evangelische Kirchengemeinde in Friedberg finanziell unterstützt. Außerdem gibt er mit dem Sozialzentrum in der Hermann-Löns-Straße vielen Einrichtungen, Projekten und Menschen ein Dach. „Wir helfen Helfen“, erklärt Hannes Proeller, „Das können wir nur dank vieler Mitgliedsbeiträge und Spenden, wie auch dieser. Deshalb sind wir sehr dankbar für die Unterstützung.“ Neben dem Förderverein Sozialstation Friedberg spendete Alexander Wollrab auch 500 Euro für den Verein Kleine Patienten in Not, der sich die bessere Erstversorgung von Kindern zum Ziel gesetzt hat. Denselben Betrag erhielt Gabi Binkert für das Hilfsprojekt Mary’s Meals. Die internationale Organisation ermöglicht hungernden Kindern durch Schulspeisung einen Zugang zu Bildung. Die Merchingerin Binkert sammelt hier in der Region mit großem Engagement Spenden für das Projekt.

