Viele Friedberger beim Schlern-Kirchtag 2024

Viele Friedberger waren beim Schlern-Kirta mit dabei. Bei herrlichem Sommerwetter kamen sie zur Kapelle St. Kassian auf dem Plateau des Schlernmassivs herauf, um mit den Völsern den Schlernkirchtag zu feiern. Er begann am Vormittag mit einem Feldgottesdienst, der von einer Blaskapelle, zu der sich Völser und Friedberger Musikanten zusammengefunden hatten, musikalisch mitgestaltet wurde.

Während man der Musik und der Predigt des Geistlichen zuhörte, konnte man die eindrucksvollen Bergmassive Rosengarten und Latemar bewundern und die großartige Schöpfung bestaunen. Der Geistliche bat abschließend um den Wettersegen und darum, dass sich beim Abstieg keiner „verkugelt“ (tirolerisch für „abstürzt“).

Icon Vergrößern Nach dem Gottesdienst versammelten sich die Friedberger vor der Kapelle St. Kassian Foto: Rudi Nägele Icon Schließen Schließen Nach dem Gottesdienst versammelten sich die Friedberger vor der Kapelle St. Kassian Foto: Rudi Nägele

Den weltlichen Teil des Schlern-Kirtas feierte man auf den Schlernhäusern oder den an den Wanderwegen liegenden Almhütten. Die Friedberger Musikanten machten auf der Sesselschwaige, einer bewirtschafteten Alm am Abstiegsweg nach Völs, am Nachmittag zünftige Blasmusik. Auch sie stiegen bei Dunkelheit mit Rucksack und Musikinstrument zum Hofer Alpl ab, wo sie am Sonntag zum Frühschoppen aufspielten.