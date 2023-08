Villa Kunterbunt zieht nach Rinnenthal

Die Kinderbetreuungseinrichtung muss ihre Räume in Friedberg-Süd verlassen. Auf die Schnelle ist ein Ausweichstandort nötig.

Eineinhalb Jahrzehnte lang gab es ein gedeihliches Miteinander unter einem Dach - doch jetzt ist Schluss. Die Kindertagesstätte Villa Kunterbunt muss ihre Räume im Pro-Seniore-Altenheim in Friedberg-Süd verlassen. Mit der Bitte um Unterstützung wandte sich der Betreiberverein an die Stadt Friedberg, die in Rinnenthal fündig wurde.

Der Kündigung durch die Trägereinrichtung von Pro Seniore waren Brandschutzauflagen durch die Stadt Friedberg vorausgegangen, mit denen der Verein seinen Vermieter, die DSK Gesundheitsdienste GmbH in Saarbrücken, konfrontiert hatte. Die Villa Kunterbunt sollte zunächst auf die Schnelle raus, denn trotz des seit 2006 bestehenden Mietverhältnisses gab es keinen Kündigungsschutz oder auch nur eine längere Kündigungsfrist. Nachträglich konnte eine Verlängerung bis Ende September erwirkt werden.

Die Villa Kunterbunt muss ihre Räume im Pro-Seniore-Altenheim an der Stefanstraße in Friedberg-Süd räumen. Foto: Peter Stöbich

Im vergangenen Kindergartenjahr wurde ein gutes Dutzend Mädchen und Buben im Alter zwischen zwei und zwölf Jahren betreut. Dafür engagierten sich neben einer pädagogischen Fachkraft ehrenamtlich auch die Eltern. Weil es sich um einen gemeinnützigen Verein handelt, sind die finanziellen Mittel begrenzt. Auch entsprechende Räumlichkeiten im Stadtgebiet sind rar.

Allerdings wurde im Herbst vergangenen Jahres der neue, zwei Millionen Euro teure Kindergarten in Rinnenthal eingeweiht, sodass die Räume in der ehemaligen Schule an der Aretinstraße für die Villa Kunterbunt zur Verfügung stehen. Bei einer Begehung mit Fachbehörden und Elternvertretern wurden verschiedene Mängel festgestellt. Dazu zählen unter anderem die Beseitigung von Schimmel, der Einbau splittergeschützter Leuchten und eine Absturzsicherung am Geländer. Für die Ertüchtigung sind knapp 50.000 Euro kalkuliert.

Im Herbst sind die Räume für die Villa Kunterbunt fertig

Vorgesehen ist eine relativ einfache Ausstattung, da die Räume in Rinnenthal maximal fünf Jahre lang als Interimsstandort genutzt werden sollen. Bis zum Herbst soll die Villa Kunterbunt einziehen, die Installation der Spielgeräte im Außenbereich hängt von den Lieferzeiten der Hersteller ab.