Von Spießbraten bis vegane Rübchen – Essens-Rundgang auf dem Altstadtfest

Plus Die Preise sind höher als noch beim letzten Altstadtfest. Das schreckt die Besucherinnen und Besucher aber nicht ab. Die Gastronomen sind zufrieden.

Bis 21.15 Uhr haben die Essensvorräte gereicht - danach war der vegane Neuling "Goldene Rübe" am Montagabend ausverkauft. "Da es unser erstes Mal auf dem Altstadtfest ist, wussten wir nicht, was wir erwarten sollen", sagt David Schynoll. Dass es gut läuft, hatten sie gehofft. Überrascht über den großen Andrang sind er und sein Freund und Partner Matthias Oberfrank dennoch. Auch andere Wirtsleute sind mit dem bisherigen Geschäft auf der Friedberger Zeit zufrieden. Obwohl es einige hundert Plätze weniger als beim vergangenen Fest gibt, scheinen die Kapazitäten bislang auszureichen. Die gestiegenen Preise sind nur selten Thema.

Insgesamt 28 Stände mit Essen oder Getränken gibt es auf dem Festgelände. Das Angebot reicht von Nudeln, Maultaschen und Ochsenbraten bis Dampfnudeln, Quarkbällchen und Gummibärchen. Im Gegensatz zu 2019 gibt es in diesem Jahr weniger als 2900 Sitzplätze. Ursprünglich waren 2400 geplant. Bereits vor Festbeginn wurde die Zahl auf rund 2500 erweitert, wie Organisationsleiter Frank Büschel erklärt. "Bislang scheinen die Kapazitäten auszureichen", zieht er ein erstes Fazit. "Wir haben aber immer noch einige wenige Kapazitäten in der Hinterhand." Viele zusätzliche Plätze seien das aber nicht, denn die Rettungswege müssten frei bleiben.