Waffe auf dem Wertstoffhof in Friedberg gefunden

Eine gefährliche Entdeckung machte am Freitag eine Mitarbeiterin des Friedberger Wertstoffhofes. Sie fand in einem Container eine sogenannten PTB Waffe, auch Schreckschusspistole genannt, samt Munition. Wie die Polizei in Friedberg vermutet, hat ein Unbekannter die Waffe unsachgemäß auf dem Wertstoffhof entsorgen wollen. Die Polizei weist darauf hin, dass Waffen, -teile und Munition nicht im Müll, Wertstoffhof oder ähnlichem entsorgt werden dürfen. Zudem wird auf entsprechende Führverbote hingewiesen. Bei Fragen sollte immer die zuständige Polizeidienststelle telefonisch kontaktiert werden. Die Friedberger Polizeiinspektion ist unter der Rufnummer 0821/3231710 erreichbar. (AZ)

Wertstoffhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schreckschusspistole Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis