Wann öffnet die Sauna im Friedberger Stadtbad endlich wieder?

Plus Weil in Augsburg seit Februar wieder geschwitzt werden kann, regt sich Unmut bei Stammgästen in Friedberg. Wegen der hohen Energiekosten ist die Sauna geschlossen.

Erst Corona, dann Energiekrise - die Fans der Sauna im Friedberger Stadtbad kommen schon seit einiger Zeit schwer oder gar nicht auf ihre Kosten. Denn um Strom und Gas zu sparen, blieb die Schwitzkammer nach der Sommerpause im vergangenen Jahr geschlossen. Jetzt diskutierte der zuständige Werkausschuss des Stadtrats über die Möglichkeiten einer Wiedereröffnung.

20 Prozent weniger Strom, Gas und Öl - so lautet die bundesweit vorgegebene Marke, die auch in Friedberg umgesetzt werden muss. Nach den Berechnungen der Stadtwerke können durch die Schließung der Sauna etwa 22 Prozent des Strombedarfs des Stadtbads eingespart werden, was zu einem guten Teil an den beiden Saunaöfen liegt. Auch der Gasbedarf des Bades sinkt um rund zehn Prozent, weil die Sauna kaum mehr beheizt und die dortigen Becken außer Betrieb genommen wurden.

In Augsburg sind die Saunen wieder geöffnet

In Augsburg sind die Saunen in den städtischen Bädern inzwischen wieder geöffnet - was entsprechende Wünsche auch in Friedberg geweckt hat. Allerdings waren die Sparmaßnahmen in der Nachbarstadt zuvor weitaus drastischer, was offenbar Luft für die Rücknahme der Einschränkungen schaffte. Die Wassertemperatur lag dort während der vergangenen Monate nur noch bei 25 Grad, während in Friedberg die Temperatur des Lehrschwimmbeckens und des großen Beckens jeweils um ein Grad auf 32 bzw. 28 Grad gesenkt wurden. Um die gleichen Einsparungen wie Augsburg zu erzielen, müssten die Maßnahmen länger beibehalten werden, so Stadtwerke-Chef Holger Grünaug.

Dazu scheidet Ende Mai eine Mitarbeiterin des Stadtbads aus, ein weiterer Kollege geht in den nächsten Wochen in Elternzeit. Bereits jetzt sind laut Stadtwerke-Chef Grünaug die Personalengpässe gravierend, mit der Öffnung der Sauna würden sich diese noch verschärfen. Erfahrungsgemäß brechen im Sommer die Besucherzahlen ohnehin ein: Gab es 2019, im letzten Jahr vor Corona, im Mai noch 676 Gäste in der Sauna, so waren es im Juni nur noch 271 und 180 im Juli.

Es bleibt bei der Absenkung der Luft- und Wassertemperatur im Friedberger Stadtbad. Foto: Marlene Volkmann (Archivbild)

Die Mitglieder des Werkausschusses folgten Grünaugs Empfehlung, die Sauna vorerst geschlossen zu lassen. Sportpflegerin Elisabeth Micheler-Jones (Parteifrei Bürger) erinnerte daran, dass sie bereits vor sechs Wochen einen Antrag auf Wiedereröffnung der Sauna gestellt habe. Da dies einen mehrwöchigen Vorlauf benötigt, solle darum in den Sommerferien alles vorbereitet werden. Daraus wird jedoch nichts: Der Ausschuss will erst die Entwicklung der Energiepreise abwarten, um dann bei der Sitzung Ende September über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Mit einer Wiederinbetriebnahme der Sauna ist daher nicht vor Ende Oktober/Anfang November zu rechnen. Bis zum Herbst bleibt es auch bei den niedrigeren Wasser- und Raumtemperaturen.