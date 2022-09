Friedberg

vor 19 Min.

Wassersäcke sollen durstenden Bäumen in Friedberg helfen

Plus Wassersäcke schützen jetzt in Friedberg Bäume vor der Trockenheit. Was kann man selber im eigenen Garten machen, um Bäume in heißen Sommern zu pflegen?

Von Manuel Rank Artikel anhören Shape

Der Regen bleibt aus; die Böden bleiben stocktrocken. In den kommenden Jahren ist auch im Wittelsbacher Land mit immer längeren Dürreperioden im Sommer und häufigeren Starkregenereignissen zu rechnen. Trockene Böden können die Wassermengen jedoch oft nicht aufnehmen. Das ist gerade für Straßenbäume ein Problem. Daher hat die Stadt Friedberg nun Wassersäcke zur Bewässerung angebracht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen