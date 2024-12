Weihnachtsspiel in der Kunstschule Rose Maier Haid: Ein Spiel aus Licht und Schatten

Kaufrausch im Kaufhaus, Diskussionen übers Weihnachtsessen, gestresste Menschen aller Ortens – die Weihnachtszeit läuft nicht immer harmonisch ab. Was ist es aber eigentlich, das wirklich zählt in der Adventszeit? Davon handelt ein besonderes Stück der Kunstschule Rose Maier Haid, das am Samstag aufgeführt wurde. Die Theaterwerkstatt und die Tanzwerkstatt erarbeiteten seit September ein Schattenschauspiel mit dem Titel „Was im Schatten verborgen, wird im Licht gewahr“.

