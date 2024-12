Welcher Antrag kommt zuerst? Diese Info soll in Friedberg bald öffentlich werden

Wer in Friedberg bauen möchte, braucht dafür die Genehmigung der Stadt. Aktuell sind im Stadtgebiet über 50 Fälle offen, in denen es um die Aufstellung oder Änderung von Bauleitplanungen geht. Für deren Bearbeitung gibt es eine Priorisierungsliste, in der aufgeführt wird, welcher Antrag zuerst bearbeitet wird. Nur wissen bislang die wenigsten davon. Denn: Die Priorisierungsliste ist bislang nicht öffentlich. Das soll sich aber nun ändern.

