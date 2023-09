Friedberg-West

17:30 Uhr

Wiedereröffnung: Die Wallfahrtskapelle Maria Alber steht jetzt wieder fest

Plus Nach dreijähriger Sanierung feiert Bischof Bertram ein Pontifikalamt in der Wallfahrtskirche Maria Alber in Friedberg-West.

Das Fest Mariä Geburt war auch für die Pfarreiengemeinschaft Augsburg-Hochzoll/Friedberg-West eine Art Geburtstag: Der Augsburger Diözesanbischof Bertram Meier feierte in der Wallfahrtskapelle Maria Alber ein Pontifikalamt zur Wiedereröffnung der sanierten Kirche an der Friedberger Straße.

Die katholische Wallfahrtskirche an der Stadtgrenze zu Augsburg ist ein beliebter spiritueller Ort für Gläubige. 7000 Kerzen werden jedes Jahr dort angezündet. Die Wallfahrt geht auf das Jahr 1686 zurück, als der bayerische Zollbeamte Arnold Schwenkh eine Nachbildung des Altöttinger Gnadenbildes in einen hohlen Baumstamm setzte. Die zunehmende Verehrung der Altöttinger Muttergottes machte bald den Bau einer kleinen Holzkapelle nötig.

