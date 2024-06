White Night im Wittelsbacher Schloss: Wir verlosen Karten

Im Wittelsbacher Schloss in Friedberg können die Gäste bei der White Night am Freitag, 14. Juni, italienisches Ambiente genießen. Wir verlosen Tickets für die Veranstaltung.

An diesem Abend tragen im Wittelsbacher Schloss in Friedberg alle Gäste Weiß: Am Freitag, 14. Juni, findet dort zum ersten Mal eine White Night statt. Geplant ist ein Open-Air-Fest mit italienischen Hits und Musik vor der Kulisse des historischen Schlosses. Es treten drei talentierte Künstler auf, die beliebte italienische Klassiker auf ihre ganz eigene Art und Weise interpretieren. Italienische Küche wird vom La Piazzetta zubereitet. Begrüßt werden die Gäste mit Champagner und Grissini.

Unsere Redaktion verlost zu diesem Anlass fünfmal zwei Eintrittskarten. Wenn Sie gewinnen möchten, schreiben Sie bitte bis Donnerstag, 13. Juni, 8 Uhr, eine E-Mail an redaktion@friedberger-allgemeine.de, Stichwort White Night. Die Gewinner werden benachrichtigt.

