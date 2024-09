Wichtiger Schritt zur neuen Verbindung vom Bahnhof nach Friedberg Süd

Mit einer barrierefreien Rampe vom äußeren Bahnsteig Richtung Luitpoldstraße und einem Zebrastreifen über die Straße soll Friedberg-Süd künftig besser an den Bahnhof und damit an die Stadtmitte angeschlossen werden. Ein wichtiger Schritt dafür war eine Entscheidung des Stadtrates.

Das Gremium stimmte einstimmig einer Planungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn zu. Für die Rampe kommen Kosten auf die Stadt zu. Die Bahn ermittelte 446.000 Euro, wobei man eine Förderung erwartet.

Freistaat fördert barrierefreien Ausbau des Friedberger Bahnhofs

Hierzu hatte der CSU-Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko kürzlich eine Nachricht. Seiner Mitteilung zufolge profitiert der Bahnhof in Friedberg vom neuen Aktionsplan der Staatsregierung zum barrierefreien Ausbau von Bahnhöfen. Konkret gehe es für die Stadt um den Baustein 1 des Programms. Für die Projekte aus diesem Baustein solle es nach Auskunft des Verkehrsministeriums keinerlei kommunalen Anteil geben, so Tomaschko. Das Staatsministerium werde nun auf die Stadt Friedberg zugehen und sie über die Möglichkeit des barrierefreien Ausbaus des Bahnhofs informieren.

In naher Zukunft sollen dann auch weitere Bahnhöfe entlang der Paartalbahn und Ammerseebahn im Landkreis Aichach-Friedberg barrierefrei ausgebaut werden. Laut Tomaschko haben unter seiner Vermittlung auch hierzu schon Gespräche zwischen dem Freistaat und der Deutschen Bahn stattgefunden. Die Bahnhöfe in Aichach, Dasing und Radersdorf seien bereits in der Planungsphase hinterlegt, stehen aber im Zusammenhang mit Ausbaumaßnahmen des Schienennetzes der Bahn. Diese Projekte sollen dann in den nächsten Jahren umgesetzt werden. „Die Barrierefreiheit von Bahnstationen ist ein zentraler Baustein, um noch mehr Menschen für eine klimafreundliche Mobilität auf der Schiene zu gewinnen“, sagt Tomaschko.

In Friedberg investiert die DB insgesamt 20 Millionen Euro in den Umbau des Bahnhofs. Im Zuge der Maßnahmen werden unter anderem ein digitales Stellwerk, Unterführung und neue Bahnsteige umgesetzt. Die Dauer ist von August bis Dezember 2025 sein. Bereits vorab müssen dafür Bäume und Sträucher gefällt werden.