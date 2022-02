Friedberg

11:56 Uhr

Wie gefährlich sind Skitouren und Schneeschuhwanderungen?

Plus Eine Lawine am Ettaler Manndl verschüttet zwei Tourengeher aus dem Kreis Aichach-Friedberg. Immer mehr Menschen zieht es auch im Winter in die Berge. Was gilt es zu beachten?

Von Eva Weizenegger

Nehmen Skitouren- und Schneeschuhwanderungen dieses Jahr zu?



Richard Mayr: Nachdem in der Saison 2020/21 die Skilifte gesperrt waren, gab es viel mehr Skitouren- und Schneeschuhgänger als die Jahre zuvor. Das setzt sich heuer fort. Sicherlich spielt da die Corona-Pandemie auch wieder eine Rolle. Die Tourengeher sind zwar meist sehr sportlich und haben eine gute Kondition, beherrschen aber mit die Ausrüstung oft überhaupt nicht und unterschätzen die Gefahren im winterlichen Gebirge.

