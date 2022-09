Wie kam früher eigentlich das Trinkwasser auf den Friedberger Berg?

Plus Bei einer Führung erfahren die Teilnehmer viel über die Geschichte der Stadt Friedberg und lernen, wie die Menschen früher mit Wasser versorgt wurden.

In vielen Teilen der Erde ist schnell verfügbares Wasser nicht selbstverständlich, im Gegensatz zu Westeuropa. Man muss nur den Hahn aufdrehen, und schon fließt das kostbare Gut scheinbar unerschöpflich. Vergessen wird häufig, dass dies nicht immer so war. Wie haben sich Friedberger Bürger früher mit Wasser versorgt und wo finden sich noch Teile der alten Versorgungsstruktur? Das erfuhren die Zuhörerinnen und Zuhörer bei der Stadtführung "Die Wege des Trinkwassers" mit Armin Rabl.