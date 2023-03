Wie man den Horror in jede Zeile bekommt

Katharina Maier veranstaltet im Rahmen der Schwimbeck-Schau Workshops für künftige Horror-Autoren. Im Interview erklärt sie, wovor sich Leser gruseln.

Wovor haben Sie Angst?



Katharina Maier: Ich persönlich finde es am gruseligsten, wenn es sehr am Alltäglichen oder am Menschlichen bleibt und dann verfremdet wird. Bei Horrorfilmen zum Beispiel fürchte ich mich vor diesen lebenden Puppen - Alltagsgegenstände, die dann plötzlich belebt sind – oder Häuser, die sich in Fallen verwandeln, aus denen man dann nicht mehr herauskommt. Also das Alltägliche, aus dem etwas völlig anderes wird. Das finde ich am gruseligsten.

Können Sie Beispiele nennen?



Maier: Vor ein paar Jahren gab es den Film mit Jennifer Lawrence, ich glaube der hieß „Mother!“. Es geht darum, dass eine Frau in einem Haus lebt, das aber zu einem Gefängnis wird. Auf literarischer Seite finde ich die Geschichten von E. T. A. Hoffmann sehr gruselig, in denen belebte Puppen und Automaten eine Rolle spielen.

Warum sprechen Sie im Titel Ihres Schreibworkshops davon, Erzählwelten zu erschaffen?



Maier: Bei diesem Weltenbegriff geht es vor allem darum, dass das Unheimliche daraus entsteht, dass man nicht nur eine Geschichte mit gewissen Elementen schreibt. Sondern man macht auch eine Welt auf, in der das Bedrohliche das Vertraute verdrängt. Es geht um Kontrollverlust und Ohnmacht der Protagonisten.

Sich zu gruseln hat viel mit Dingen zu tun, die man nicht sehen kann. Die Bilder von Fritz Schwimbeck funktionieren zum Beispiel, weil dunkle Bereiche und Schatten darauf eine so große Rolle spielen. Was macht gruseliges Schreiben demgegenüber aus?



Maier: Beim Schreiben gibt es den Ansatz, den ich schon angesprochen habe. Man geht vom Vertrauten aus und entfremdet das. Zuerst stellt man das Vertraute dar und dann Schritt für Schritt das, was dahinter liegt. So funktionieren viele Geschichten aus dem Horrorbereich. Auch bei Dracula fährt der Protagonist zu einem Schloss, das zwar ein wenig seltsam aussieht, aber es ist immer noch ein Schloss. Dann entdeckt er von Zimmer zu Zimmer Unheimlicheres. Das ist eine Strategie. Man geht von dem Bekannten aus. Das verfremdet man dann aber immer mehr und macht es in gewisser Weise dunkler.

Wie funktioniert das mit dem Erschrecken beim Schreiben?



Maier: Sich zu erschrecken ist beim Lesen nicht das Ziel. Das Gefühl des Unheimlichen und diese dunklen Ahnungen sollen vermittelt werden. Man kann auch im Text mit sehr offenem Horror arbeiten. Man kann etwas so grausam und explizit schreiben, dass man den Leser damit einen Schock versetzt. Aber ich persönlich glaube, dass es beim Schreiben effektiver ist, eine hintergründige Bedrohung aufzubauen und die erst langsam zu manifestieren.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: kabel eins

Was haben Sie beim Schreibworkshop mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor?



Maier: Viel wird erst im Workshop entstehen. Wir werden Bilder von Schwimbeck als Inspiration nehmen. Dann werde ich etwas über die Natur des Unheimlichen sagen. Bei Schwimbeck hat man den Effekt, dass er das Friedberger Schloss als Inspiration nimmt, aber immer dunkler werden lässt. Das nehmen wir als Ausgangspunkt, um uns ein paar Stunden lang ein bisschen auszuprobieren.

Zur Person: Katharina Maier lebt in Augsburg. Sie ist Autorin, Lektorin und lehrt kreatives Schreiben. Am Samstag, 1. April, 10.30 bis 14.30 Uhr, führt sie Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Schreibworkshops "Unheimliche Textwelten" im Wittelsbacher Schloss in die Abgründe der Gruselliteratur ein. Die Teilnehmerzahl ist auf acht Personen begrenzt. Um vorherige Anmeldung unter www.katharina-maier.de wird gebeten.