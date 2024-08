Wie weit kommt man mit 20 Euro auf dem Friedberger Volksfest?

Attraktionen, Speisen, Bierpreis: Auch das Friedberger Volksfest ist - wie so ziemlich alles - teurer geworden. Doch was heißt das konkret? Kommen auch Besucherinnen und Besucher mit wenig Geld auf ihre Kosten? Wir haben getestet, was Gäste auf dem Fest für 20 Euro erwarten dürfen. Die Autorin erlebte einen vielseitigen Nachmittag, für ein Highlight fehlte allerdings am Ende das Geld.

