Wohnmobile dürfen nicht zum lästigen Übel werden

Plus Einigen Bürgerinnen und Bürgern platzt der Kragen. Die Wildcamper am Friedberger See übertreiben es mit ihren Freiheitsgedanken.

Bei der ganzen Diskussion um wild parkende Wohnmobile geht es nicht nur um das Thema Müll. Es geht auch darum, dass sich einige Menschen daran stören, wenn Parkplätze an Naherholungsgebieten wie dem Friedberger See oder dem Mandichosee bei Merching zu Campingplätzen umfunktioniert werden.

Große Wohnmobile gehören auf den Campingplatz

Es gibt kaum jemanden, dem es etwas ausmacht, wenn sich ein Camping-VW-Bus für eine Nacht auf einen Parkplatz stellt und am nächsten Morgen wieder losfährt. Wer aber die Campingstühle auspackt, seine Markise ausfährt und anfängt, dort noch zu kochen, der übertreibt es einfach. Vor allem für die großen Wohnmobile, die schon fast einem Tiny House gleichen, wäre ein offizieller Stellplatz die bessere Lösung. Und noch unproblematischer ist es, wenn man gleich einen Campingplatz anfährt. Gut, dafür muss man in den meisten Fällen auch etwas bezahlen, doch die Gebühren für Wohnmobilstellplätze sind gering und so ist der Freiluftliebhaber auf der sicheren Seite.

