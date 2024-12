Zu knappes Überholmanöver: Transporter prallt gegen Leitplanke

In Friedberg kam es am Montag, 2. Dezember, zu einem Autounfall. Gegen 18.45 Uhr fuhr der Fahrer eines weißen Opel-Transporters auf der Kreisstraße AIC 25 in Richtung Norden. Etwa auf Höhe der Abfahrt Derchinger Straße kam ihm hierbei ein Fahrzeug entgegen, das einen Überholvorgang durchführte. Der Fahrer des Transporters musste nach rechts ausweichen und stieß gegen eine Leitplanke. Die Höhe des Sachschadens am Transporter wird nach Informationen der Polizei auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Friedberg bittet um Hinweise: Tel. 0821/323 1710. (AZ)

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Transporter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Überholmanöver Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis