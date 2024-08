Zuhause bei Freunden

Zwei Schritte vor, Tapp, und zwei zurück... konzentriert verfolgten 17 Augenpaare die beiden Morris Dancer, die die Gäste aus Friedberg in die Geheimnisse eines typischen Tanzes einweihen wollten. Im Pub, romantisch gelegen am Avon, gab es im Anschluss Yorkshire Pudding und englisches Bier. Wie immer, wenn sich die Freunde der Partnerschaft begegnen, wird viel und fröhlich geredet, gefeiert und vor allem auch Traditionen ausgetauscht. Eine Stadtführung mit Einblick in einen Hinterhof-Garten und walisische Gartenkultur in voller Blüte standen ebenso auf dem Programm wie eine Werkführung bei einem Kunststoffproduzenten. Teilnehmer zwischen 18 und 80 fachsimpelten generationenübergreifend über Brexit, Fußball und Pferderennen, während auf dem Rasen vor dem Lokal Cricket gespielt wurde. Die liebenswerten Eigenheiten der Engländer und die herzliche Aufnahme durch die Gastfamilien machten die Reise wie immer zu einem Erlebnis. In den Reden beim Empfang des Bürgermeisters kam dann aber auch zum Ausdruck, dass sich die 32-jährige Tradition nun auch mit neuen Impulsen für einen erfolgreichen Fortbestand ergänzen muss. Mit Blick auf die Friedberger Zeit 2025 sind somit neue Gastgeber in und um Friedberg gesucht, die ihre Tür zum Austausch öffnen und neugierig sind auf England und seine Bewohner. Kontakt: chippenham@friedberger-partnerstaedte.de

