Zum Friedenfest gibt es eine lange Einkaufsnacht in Friedberg

Die Stadt Friedberg feiert das Friedensfest mit einer langen Einkaufsnacht, am Donnerstag, 8. August, von 10 bis 22 Uhr. Für die Besucherinnen und Besucher ist einiges geboten: Geplant ist ein ganzer Tag voller Programmpunkte. Bereits früh am Morgen laden Bäckereien und Konditoreien zum entspannten Frühstück am freien Tag ein. Beim Shoppen in den vielen inhabergeführten Geschäfte gibt es an diesem Tag für jeden Einkauf ein Glücklos. Zu gewinnen gibt es 50 CitySchecks, Friedberger Geschenkgutscheine, im Wert von zehn Euro. Ihn kann man in vielen Geschäften einlösen.

Viel Programm bei der langen Einkaufsnacht in Friedberg

Ab 11.30 Uhr ist das festlich geschmückte Bierzelt auf dem Volksfest geöffnet und lädt zum vergünstigten Mittagstisch ein. Ab 14 Uhr verwandelt sich die Friedberger Innenstadt in eine kulinarische und künstlerische Flaniermeile, die zum Verweilen einlädt. In der Friedberger Altstadt ist volles Programm bis in den späten Abend geboten. Wachsende Graffiti-Kunst-Werke namhafter Szene-Künstler wie MistaSed verzaubern kunstvoll mit ihrer live Performance. Der Abend wird durch die vielfältige Gastronomie gleichzeitig zum kulinarischen Erlebnis, ob bei Wienerschnitzel, Lahmacun oder Frühlingsrollen, hier findet jeder das richtige. Probierstationen, Tagesangebote, ausführliche Fachgespräche und vieles mehr bieten die Friedberger Einzelhändler oder Dienstleister in ihren Geschäften oder direkt auf der Flaniermeile.

Das Parken in Friedberg ist zu Stoßzeiten manchmal verzwickt. Aber per digitaler Anzeige erfahren die ankommenden Autofahrer, ob Garage West oder Ost noch Kapazitäten bereithält. Alle weiteren Stellmöglichkeiten sind über eine umfangreiche Beschilderung einfach zu erreichen. Ebenso per Zug oder ÖPNV ist die Friedberger Innenstadt gut erreichbar. Sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder befinden sich rund um Marienplatz oder Stadtpfarrkirche.

Icon Vergrößern Das Riesenrad Movie Star 2 kommt dieses Jahr auf das Friedberger Volksfest. Foto: Peter Fastl Icon Schließen Schließen Das Riesenrad Movie Star 2 kommt dieses Jahr auf das Friedberger Volksfest. Foto: Peter Fastl

Sommerstimmung findet man im Fachmarktzentrum unterm Berg an diesem Tag. Viele Aktionen von Smoothie Bike bis zum Strandfeeling erwarten die Besucherinnen und Besucher. Ebenso fußläufig ist das Friedberger Volksfest erreichbar. Höhepunkt in diesem Jahr ist dort das 43 Meter hohe Riesenrad, von dem sich Ausblicke über das Wittelsbacher Land und Sonnenuntergänge über Augsburg genießen lassen. Strandfeeling, Flanieren, Altstadt-Ambiente oder ein entspannter Rundgang durch das Wittelsbacher Schlossmuseum: Am 8. August ist für alle Besucherinnen und Besucher etwas geboten. (AZ)