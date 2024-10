Zwei Friedberger Einrichtungen tragen nun den Titel „Sport-Grundschulen“

Die Kinder bewegen sich zu wenig, treiben zu wenig Sport, der Schulsport ist zu wenig und motiviert nicht genug … Immer wieder hört man, dass sich die junge Generation zu wenig bewegt. Doch stimmt das? Keinesfalls an der Theresia-Gerhardinger-Grundschule in Friedberg und an der Grundschule Stätzling-Derching. Die dortigen Grundschulen wurden kürzlich offiziell als „Sport-Grundschulen“ zertifiziert. Das hat es mit diesem Titel auf sich.

Das macht den Titel Sport-Grundschule aus

Was machen nun die „Sport-Grundschulen“ anders? Sie haben eine andere Einstellung zu Bewegung und Ernährung. „Es ist mir ein Anliegen, dass die Kinder ausreichend bewegt sind“, sagt Kristina Fischer, die Schulleiterin aus Friedberg. Sie hat es leichter als andere, gibt sie zu. Die Stadthalle als Dreifach-Turnhalle und das Stadtbad direkt nebenan seien schon große Vorteile. Und diese Vorteile werden auch genutzt. Im gebundenen Ganztag schwimmen schon die Erstklässler, ab dem zweiten Schuljahr schwimmen alle. Möglich macht das unter anderem der Förderverein der Schule. Er finanziert seit Jahren eine Schwimmbegleitung, die es ermöglicht, dass in allen Klassen alle Kinder zum Üben ins Wasser dürfen.

Die Bemühungen haben auch für die Kinder sichtbaren Erfolg. Die Schule belegte im vergangenen Schuljahr beim bayernweiten Schwimmabzeichenwettbewerb den fünften Platz. Weil sich Kinder auch in anderen Sportarten messen wollen, nehmen sie an anderen Schulsportwettbewerben teil, und das meistens sehr erfolgreich. Handball, Kastenhandball, Fußball, Basketball, Rope-Skipping, Tanzen … den Nachwuchs-Sportlern ist nichts zu schwer.

An der Theresia-Gerhardinger-Grundschule gibt es über den regulären Sportunterricht hinaus zahlreiche weitere Aktionen. „Voll in Form“, „Beweg dich schlau“, das „Stadtradeln“ und das große Spielfest sind nur einige Beispiele. „Sport-Grundschulen“ bieten auch mehr als die traditionellen Schulsportarten an. Dafür gibt es Kooperationen mit den Sportvereinen vor Ort. Der TC Friedberg bringt so seine Sportart Tennis den Kindern näher.

Theresia-Gerhardinger-Grundschule hat eine dritte Sportstunde

Der Sport an den ausgezeichneten Schulen wird noch mehr und noch besser. Vom Kultusministerium haben sie die Mittel für eine dritte Sportstunde in den ersten Klassen und 1000 Euro für die Anschaffung weiterer Sport- und Spielgeräte bekommen. Das Geld haben Kristina Fischer und ihre Lehrerkollegen für eine „Sportstation 2“ ausgegeben. Dieses neuartige Gerät soll sogar Sportmuffel zu persönlichen Höchstleistungen motivieren, weil hier auch Kinder gewinnen können.

Denn nicht immer gewinnt der Schnellste. Es kommt bei den Spielen auch auf Genauigkeit an. Die „Sportstation 2“ ist wie ein Computerspiel aufgebaut und löst bei den Kindern durchweg Begeisterung aus. Lehrer Markus Franz hat sie in seiner dritten Klasse schon erfolgreich eingesetzt.

Die „Sport-Grundschule“ ist eine Auszeichnung des Bayerischen Kultusministeriums. Seit der Einführung 2018/2019 wurden bayernweit insgesamt 321 Grundschulen zertifiziert. Neben den beiden Schulen in Friedberg tragen etwa auch die Grundschulen in Affing, Kühbach und Rehling diese Auszeichnung.