Zwei neue Rekorde beim Friedberger Halbmarathon 2022

Plus Beim 19. Friedberger Halbmarathon nahmen etwa 900 Läuferinnen und Läufer teil. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen gibt es einen neuen Rekord.

Halbmarathon heißt in Friedberg Ausnahmezustand. Die Straßen werden gesperrt, denn da, wo sonst Autos fahren, laufen an diesem Tag 900 Menschen entlang. Gut 20 Kilometer weit. Wer das schafft, bezwingt viermal den Friedberger Berg, die letzte Etappe der Strecke. Bereits um 9 Uhr morgens wärmen sich die Ersten auf. Das Gelände rund um den Marienplatz füllt sich immer mehr, bis um 10 Uhr der Startschuss fällt, wortwörtlich. Zu Beginn weiß noch niemand, dass auf dem Siegertreppchen später zwei neue Rekordhalter stehen werden.