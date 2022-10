Zwei Friedberger Firmen spenden für das Kinderheim

Das Fahrradgeschäft Zweirad Pfundmeir und die Garten- und Landtechnik Pfundmeir in Friedberg feiern gemeinsam 100-jähriges Jubiläum und entscheiden sich für eine großzügige Spende an das Kinderheim Friedberg.

Das Friedberger Fahrradgeschäft Zweirad Pfundmeir und die Garten- und Landtechnik Pfundmeir werden gemeinsam 100 Jahre alt. Sie sind "draußen zu Hause und in Friedberg daheim". Durch einen Spendenaufruf beim Jubiläumsfest kam ein Betrag von 5000 Euro zusammen, den sie an das Kinderheim Friedberg übergaben. Dafür kamen der Vorstandsvorsitzende des Kinderheims, Richard Schulan, und die Familie Pfundmeier in dem Radgeschäft zusammen. Durch die Liebe zu Friedberg war es der Familie wichtig, die Spende an einen karitativen Zweck in ihrer Heimatstadt zu übergeben. "Das Kinderheim ist im Herzen von Friedberg und sticht immer wieder mit tollen Projekten heraus", betont Sebastian Pfundmeir.

Richard Schulan ist verantwortlich für acht Kindergärten und ein sozialpädagogisches Kinderheim mit 34 Plätzen. "Das Geld landet zu 100 Prozent bei den Kindern", sagt er. Er möchte die Summe für mehr Freizeitmöglichkeiten der Heimkinder einsetzen und plant bereits einen Hüttenausflug sowie eine Radtour an den Bodensee.

"Das Kinderheim wurde gegründet, um die Verwahrlosung von Kindern zu verhindern. Es wuchs von der Suppenküche bis heute", erzählt Richard Schulan und fügt hinzu: "Es freut mich so sehr, dass es der Familie Pfundmeir wichtig war, einen karitativen Betrieb zu unterstützen und zu helfen, wie es in der Geburtsstunde gewesen ist."