Friedberger Advent 2024: Zwischen Tradition und neuen kulinarischen Highlights

Zwischen dem 3. und dem 23. Dezember öffnet der auch außerhalb der Stadtgrenzen beliebte Friedberger Advent. Nach 30 Jahren gibt es ein neues Organisationsteam. Welche Veränderungen plant es?

Nachdem Martha und Franz Reißner sowie Anita und Gerd Horseling von den „Bürgern für Friedberg“ das Zepter abgegeben haben, hat sich ein neues Team zur Organisation gebildet. Daniel Götz, Daniel Hirte sowie Luca Aschenbrenner vom Verkehrsverein kümmern sich nun gemeinsam, um den Markt in gewohnter Qualität weiterzuführen. Die früheren Organisatoren stehen dem neu geformten Team aber weiterhin beratend zur Seite und organisieren weiter die Konzerte rund um den Friedberger Advent.

Vegane Speisen erweitern das Angebot beim Friedberger Advent 2024

Laut Luca Aschenbrenner hat man sich in Absprache mit den Vorgängern auf die Fahne geschrieben, das Rad nicht neu zu erfinden und am Konzept nichts zu verändern. „Der Markt soll so bleiben, wie man ihn kennt“, sagt Aschenbrenner. Eine Änderung wird es allerdings geben. Mit „Maria‘s vegane Welt“ wird es erstmals einen Stand geben, der ausschließlich vegane Speisen anbietet. Dabei hat man die Wahl zwischen einem Plant Pulled BBQ Burger, veganen Maultaschen sowie Gnocchi mit Gemüse und Pestosauce. Nach Angaben von Aschenbrenner ist eine Ausweitung des veganen Angebots in den folgenden Jahren denkbar, wenn es von den Besucherinnen und Besuchern gut angenommen wird.

Der Markt ist Montag bis Freitag von 16 bis 20.30 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 13 bis 20.30 Uhr geöffnet. Ein Highlight wird wieder die „Nacht der Sterne“, die lange Kunstnacht am 6. Dezember. An diesem Abend gibt es viel Programm im Wittelsbacher Schloss, im Rathaus, in der Stadtpfarrkirche St. Jakob sowie im Pfarrzentrum. Außerdem gibt es um 20.30 Uhr ein Feuerwerk. Ansonsten können die Besucherinnen und Besucher an diesem Abend bis 22 Uhr über den Markt schlendern und in die vorweihnachtliche Stimmung eintauchen.

Eine lange Einkaufsnacht gibt es 2024 erstmals nicht. Diese wurde vom Aktiv-Ring auf den Sommer verlegt.

Friedberger Advent 2024: Programm und Öffnungszeiten

Musikalisch wird ein vielseitiges Programm geboten. Zu den Höhepunkten gehören das Konzert der Bläser der Berliner Philharmoniker am Sonntag, 15. Dezember, in der Stadtpfarrkirche St. Jakob sowie der Auftritt des renommierten Blechbläser-Quintetts Harmonic Brass am 19. Dezember ebenfalls in St. Jakob. Mit festlicher Musik von Haydn, Mozart und anderen bekannten Komponisten begrüßt am 1. Dezember das Friedberger Kammerorchester in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh seine Zuhörerinnen und Zuhörer. Neben Auftritten weiterer Bläser- und Chorgruppen runden regelmäßige Auftritte von „Bayerisch Blech“ auf dem Markt das Angebot ab.

Weitere Angebote sind Stadtrundgänge, bei denen man Einblicke in die Stadtgeschichte bekommen kann. Dabei steht zum Abschluss dem Glühwein und der Bratensemmel an der Feuerschale nichts mehr im Wege.

Icon Galerie 17 Bilder Der Friedberger Advent ist bekannt für seine vielen Leckereien. Unsere Bildergalerie macht Appetit darauf.

Für Kinder bietet „Vronis Kinderbackstube“ täglich die Möglichkeit, Weihnachtsplätzchen zu backen und dabei ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Am 6. Dezember besucht der Nikolaus den Archivhof und bringt für alle braven Kinder süße Sachen mit.

Kulturelle Highlights gibt es außerdem von den Fotofreunden Friedberg, die eine Fotoausstellung mit dem Thema „Durchs Objektiv“ in der Archivgalerie zeigen. Diese kann man während der kompletten Dauer des Marktes zu den Öffnungszeiten besichtigen.