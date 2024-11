Friedberger Advent 2024: Öffnungszeiten, Programm und Konzerte

Der Friedberger Weihnachtsmarkt an der Friedberger Stadtkirche blickt mittlerweile auf eine lange Tradition zurück: Seit über 30 Jahren findet er jedes Jahr aufs Neue während der Adventszeit statt. An den zahlreichen, festlich geschmückten Ständen werden Kunsthandwerk, Selbstgebasteltes und weihnachtliche Leckereien angeboten. Der Nikolaus höchstpersönlich verteilt kleine Geschenke an die Kinder und in der Kirche ist ein Café eingerichtet. Das Besondere am Friedberger Weihnachtsmarkt ist der Fakt, dass er ausschließlich von gemeinnützigen Gruppen getragen wird. Ein Teil des Verkaufserlöses des Weihnachtsmarktes wird jedes Jahr an soziale Projekte gespendet.

Wann genau öffnet der Friedberger Weihnachtsmarkt 2024 seine Tore? Wie sehen die Öffnungszeiten und das Programm aus? Welche Konzerte werden gespielt? Die Antworten auf diese Fragen gibt es hier.

Öffnungszeiten beim Friedberger Advent 2024

Der Friedberger Weihnachtsmarkt öffnet in diesem Jahr am 3. Dezember 2024. Bis zum 23. Dezember ist der Markt ab diesem Datum täglich für Besucher geöffnet. Die Öffnungszeiten sehen folgendermaßen aus:

Montag bis Freitag: 16.00 bis 20.30 Uhr

Samstag und Sonntag: 13.00 bis 20.30 Uhr

An manchen Tagen können die Öffnungszeiten abweichen - je nach Programm.

Friedberger Advent 2024: Das Programm

Das Programm beim Friedberger Weihnachtsmarkt variiert täglich. Hier finden Sie einen Überblick darüber, wann welche Programmpunkte geboten sind:

3. Dezember 2024

16.00 Uhr: Eröffnung

18.00 Uhr: Musikalischer Auftakt des Friedberger Advents

5. Dezember 2024

18.00 Uhr: Besuch vom Nikolaus, Fotoausstellung „Durchs Objektiv“

6. Dezember 2024

6.00 Uhr: Hochamt-Roratemesse

16.30 bis 18.00 Uhr: Nikolaus im Archivhof

18.00 bis 22.00 Uhr: Kunstnacht „Nacht der Sterne“

7. Dezember 2024

17.00 Uhr: Adventliche Stadtführung mit Imbiss und Glühwein an der Feuerschale

18.00 Uhr: Konzert mit „men in blech“ und „abgebrasst“

18.30 Uhr: Versöhnungsgottesdienst

8. Dezember 2024

16.00 Uhr: Vorweihnachtliches Kirchenkonzert in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh

18.00 Uhr: Musik-Kabarett „Lars‘ Christmas“ - Lars Redlich

9. Dezember 2024

18.00 Uhr: Schulblasorchester der Konradin-Realschule

19.00 Uhr: Musikgruppe „Bayerisch Blech“

10. Dezember 2024

16.00 Uhr: „Eiskalte Kunst“ - live präsentiert

11. Dezember 2024

16.00 Uhr: „Eiskalte Kunst“ - Kinder gestalten Eis-Sterne

19.00 Uhr: „Bayerisch Blech“

12. Dezember 2024

16.00 Uhr: „Eiskalte Kunst“ - ein Wunschbogen entsteht

19.00 Uhr: „Weihnachtliche Klänge auf dem Friedberger Advent“

13. Dezember 2024

6.00 Uhr: Rorate-Messe

16.00 Uhr: „Eiskalte Kunst“ - live präsentiert

19.00 Uhr: Worldwide Candle-Lighting-Day

14. Dezember 2024

16.00 Uhr: „Besinnliches Adventskonzert der Friedberger Brass Band in der Stadtpfarrkirche St. Jakob“

17.00 Uhr: Adventliche Stadtführung mit Imbiss und Glühwein an der Feuerschale

15. Dezember 2024

10.00 Uhr: Kinderkirche

16.00 bis 18.00 Uhr: Friedberger Adventssingen „Stern über Bethlehem“

20.00 Uhr: Bläser der Berliner Philharmoniker (Stadtpfarrkirche St. Jakob)

16. Dezember 2024

19.00 Uhr: Augsburger Bäckerchor vor dem Nordportal von St. Jakob

17. Dezember 2024

19.00 Uhr: „Bayerisch Blech“

18. Dezember 2024

18.00 Uhr: Kammerchor Friedberg

19.00 Uhr: Weihnachtskonzert des Gymnasiums Friedberg

19. Dezember 2024

19.30 Uhr: Harmonic Brass - Stadtpfarrkirche Jakob

20. Dezember 2024

6.00 Uhr: Rorate-Messe

18.00 Uhr: Lesung die „Heilige Nacht“ von Thoma - Bürger für Friedberg präsentieren

21. Dezember 2024

17.00 Uhr: Adventliche Stadtführung mit Imbiss und Glühwein an der Feuerschale

22. Dezember 2024

19.00 Uhr: „Bayerisch Blech“

23. Dezember 2024

18.00 Uhr: Musikalischer Ausklang

20.30 Uhr: Feierliche Lichtermesse zum Abschluss der Adventszeit

Welche Konzerte gibt es beim Friedberger Advent 2024?

Der Friedberger Weihnachtsmarkt ist bekannt dafür, dass den Besuchern dort jedes Jahr ein vielfältiges, musikalisches Programm geboten wird. 2024 treten unter anderem verschiedene Schülerbands, der Augsburger Bäckerchor, die Musikgruppe „Bayerisch Blech“, der Kammerchor Friedberg und einige weitere musikalische Acts auf.