So wurde das Ehepaar Seidenbusch zum Aushängeschild für die Friedberger Zeit

Kein anderes Motiv hätte besser gepasst: Sabine und Peter Seidenbusch zieren das Titelbild der Werbekampagne für das Altstadtfest in Friedberg. Seit der ersten Stunde leben sie die „Friedberger Zeit“. Nun wurden sie von der Stadt Friedberg für das Titelbild ausgewählt – eine große Ehre, wie sie im Gespräch mit unserer Redaktion erzählen. „Es ist schon etwas Besonderes, auf Flyern, Programmheften und Anzeigen in den verschiedensten Medien zu sehen zu sein. Und dann auch noch auf dem Programmheft, das beim Fest jedem in die Hand gedrückt wird“, sagt Sabine Seidenbusch. Doch wie es dazu kam, war für das Ehepaar eine echte Überraschung.

