Kinderkonzert beim Musiksommer verzaubert das junge Publikum

Als Frau Professorin Hicks, gespielt von der Schauspielerin Nadine Schori, am Samstag den Raum betrat, stellte sich das Murmeln und Rascheln schnell ein. Die tollpatschige Forscherin faszinierte die Kinder sofort. Nach einer kurzen Vorstellung erklärten die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer der Forscherin, dass sie hier ja eigentlich auf einem Konzert wären – nur von Musikern noch keine Spur! Mit lautstarken Pfiffen lockten die Kinder die Musiker schließlich auf die Bühne, wo sie mit großem Applaus empfangen wurden.

Als das Blasquintett die ersten Noten spielte, lauschten die Kinder aufmerksam. Schauspielerin Schori zeigte den Kindern spielerisch, wie die einzelnen Instrumente heißen und wie sie klingen. „Das hier ist eine Flöte, die klingt wie ein Vogel“, erklärte die Schauspielerin. Auch das Horn, das Fagott, die Klarinette und die Oboe wurden mit viel Witz vorgestellt. Mitorganisatorin des Friedberger Musiksommers Michal Friedländer liegen die Kinderkonzerte besonders am Herzen. „Musik ist wichtig für uns alle. Mit den Kinderkonzerten wollen wir zum einen eine neue Generation an Zuhörern fördern und zum anderen den Kindern frühzeitig beibringen, Musik intensiv zu hören und zu erleben“, erklärte die Pianistin.

Friedberger Musiksommer: In der Rothenberghalle ertönt beim Kinderkonzert lautstarker Applaus

Inhalt des Konzertes war Michael Endes Erzählung „Der Lindwurm und der Schmetterling“. Nadine Schori erzählte, wie ein Drache traurig wird, weil er „Lindwurm“ heißt, obwohl er ganz groß und gefährlich ist. Der Schmetterling hingegen ist unglücklich, weil er „Schmetter“-ling heißt, obwohl er ganz leise und freundlich ist. Das Quintett begleitete die Geschichte musikalisch und bewegte die Kinder. Ein Großteil der musikalischen Untermalungen orientierte sich an Stücken des renommierten Komponisten Paul Hindemith.

Mit großem Applaus wurden die Musiker und Schauspielerin Nadine Schori beim Kinderkonzert des Friedberger Musiksommers verabschiedet. Foto: Emilya Icer

Als die Musik an einer Stelle ganz traurig wurde und Frau Professorin Hicks bedrückt ins Publikum sah, rannte ein Kind prompt auf die Bühne, um die Forscherin zu trösten. Es sind Momente wie diese, die die Arbeit mit Kindern für Schauspielerin Nadine Schori so besonders machen. „Mit Kindern ist es immer lebendig und unvorhersehbar. Man muss immer improvisieren und auf die Kinder reagieren“, erklärt sie.

Hochkarätige Musiker sind in Friedberg zu Gast

Vor allem die Kombination aus hochprofessionellen Musikern und dem lebhaften Publikum mache den Reiz aus, so Schori. Im Bläserquintett saßen nämlich keineswegs Unbekannte. Stefan de Leval Jezierski war zuletzt dienstältester Hornist der Berliner Philharmoniker und spielte schon auf der ganzen Welt. Auch Karl-Heinz Steffens, der Klarinette spielt, ist ein hochkarätiger Musiker und arbeitet als Musikdirektor an der Prager Staatsoper. „Die Kinder von der Musik ergriffen zu sehen und zu beobachten, wie sie nach dem Rhythmus gehen, ist die größte Belohnung überhaupt“, erzählt er.

Schauspielerin Nadine Schori war bereits zum vierten Mal Teil des Kinderkonzerts und schätzt die Bemühungen der Organisatoren sehr. „Mit Kindern zu arbeiten, ist immer eine tolle Erfahrung! Dieses Mal waren sie aber wirklich besonders süß“, betont sie. Musikalisch wurden die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer gefordert, denn bei den Kinderkonzerten werden keinesfalls Abstriche gemacht. „Es gibt keinen Rabatt für Kinder. Sie haben heute sehr komplizierte Musik gehört“, erklärte Mitorganisatorin Michal Friedländer. Mit tobendem Applaus und einer spontanen Tanzeinlage verabschiedeten die Kinder das Quintett und Schori. Für viele von ihnen dürfte das Konzert der erste Berührpunkt mit hochkarätiger Musik gewesen sein.