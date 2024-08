Friedberger Kinonächte am heutigen Donnerstag abgesagt

Der Bürgerkulturverein musste das Kino unterm Sternenhimmel am Donnerstag, 1. August, absagen. Grund sind die schlechten Wetterprognosen von Dauerregen und Wind mit Sturmböen, sagte Claudia Eser-Schuberth vom Organisationsteam am Nachmittag gegenüber unserer Redaktion.

Bereits am Mittwoch hatte der Verein mit dem Wind zu kämpfen. Die Leinwand am Marienplatz musste eingerollt werden. Kurzentschlossen projizierte man den Film dann an die Rathaus-Fassade.

Im vergangenen Jahr konnte das dreitägige Open-Air-Event wegen des schlechten Wetters überhaupt nicht stattfinden. Jetzt hofft der Verein auf 2025, um auch dann wieder drei Tage lang jeden Abenden hunderten Menschen einen Spielfilm gegen Spende zeigen zu können. Die Kinonächte gibt es bereits seit 20 Jahren.