Friedberger Musiksommer: Karten für Jazzkonzert zu gewinnen

Sie ist preisgekrönt, sang Disney-Melodien ebenso wie Konzerte mit Falco oder Alphaville und hatte einen Auftritt zur Gedenkfeier des Mauerfalls. Nun kommt die amerikanische Sängerin Jocelyn B. Smith nach Friedberg und eröffnet am Donnerstag, 28. August, ab 19.30 Uhr zusammen mit den Friedberg All Stars den Musiksommer. Wir verlosen Karten für den Jazzabend.

Das Konzert entführt in der Welt des Jazz, mit legendären Stücken von Größen wie Benny Goodman, Louis Armstrong und Duke Ellington. ZU hören sind zudem Arrangements von Rock- und Pop-Hits sowie eigene Kompositionen von Tal Balshai, die speziell für den Musiksommer arrangiert wurden.

Die Festival-Leiter Karl-Heinz Steffens und Michal Friedländer und die organisierenden „Bürger für Friedberg“ sind glücklich: „Jocelyn ist eine wunderbare Sängerin, sie lebt seit 30 Jahren in Deutschland und ist in dieser Zeit zur absoluten Jazz-Ikone geworden“, so Steffens.

Wenn Sie Karten gewinnen möchten, schicken Sie bitte bis spätestens Montag, 25. August, 12 Uhr, eine Mail mit dem Stichwort „Musiksommer: Jazz“ an redaktion@friedberger-allgemeine.de. Bitte geben Sie Name und Adresse an. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Karten für diese und weitere Veranstaltungen des Musiksommers gibt es unter Telefon 0821/609299 oder E-Mail info@friedberger-musiksommer.de, alle Infos unter: www.friedberger-musiksommer.de.

