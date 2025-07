Friedbergs Stadtpfarrer Steffen Brühl feiert 50. Geburtstag

Am Sonntag konnte die Pfarrgemeinde von St. Jakob gleich zwei Festlichkeiten an einem Tag feiern. Das Patrozinium wurde dieses Jahr zum Anlass genommen, auch den 50. Geburtstag von Stadtpfarrer Steffen Brühl zu begehen, da dieser an seinem eigentlichen Geburtstag mit der Pfarrjugend in Wien sein wird.

Der Pallottiner, 1975 im Westerwald geboren, ist seit 2027 als Nachfolger von Pater Markus Hau Stadtpfarrer von Friedberg. Zuvor wirkte er hier vier Jahre als Kaplan. Im Anschluss an den Gottesdienst in Sankt Jakob waren die Kirchenbesucher zu dem Geburtstagsempfang im Pfarrcafé Divano eingeladen. „Der Empfang ist ein Geschenk an den Pfarrer, der vom Pfarrgemeinderat organisiert wurde, damit die Gemeinde die Gelegenheit hat, zusammenzukommen“, sagte Pfarrgemeinderatsvorsitzender Julian Schmid.

Stadtbücherei St. Jakob in Friedberg wird umgebaut

Brühl selbst hielt eine kurze Rede, in der er sich bei der Gemeinde für das gute Miteinander bedankte und zwei Gemeindemitglieder für deren langjährige Dienste in der Pfarrei mit Urkunden sowie ein Gemeindemitglied mit dem silbernen Ulrichskreuz auszeichnete. Als Geschenk hatte er sich eine Spende für Renovierung und Umbau der an das Café Divano angrenzenden Stadtbücherei Sankt Jakob gewünscht, damit diese das Begegnungszentrum der Pfarrei vervollständigt. „Das Ziel ist eine planbauliche Vereinigung der Bücherei mit dem Pfarrzentrum, damit das Café Divano mit der Bücherei zur modernen Einheit wird und zum Verweilen und zum Austausch einlädt“, erklärte dazu Verwaltungsleiterin Sabine Tyroller.

Auf die Frage, was ihm zu seinem runden Geburtstag am wichtigsten sei, brachte Pfarrer Brühl es auf den Punkt: „Dass man zusammenkommt und eine Kultur des Miteinander pflegt.“ Pfarrgemeinderatsvorsitzender Schmid bedankte sich bei Brühl für dessen unglaubliches Engagement, die Ideen und seinen Humor sowie seine Neugierde auf die Menschen. Zu dem Empfang waren neben Mitgliedern der Stadtpfarrei auch Vertreterinnen und Vertreter von Politik und Gesellschaft gekommen, darunter Landrat Klaus Metzger, Bürgermeister Roland Eichmann sowie die Altbürgermeister Albert Kling und Peter Bergmair.