Abenteurer auf vier Pfoten: Kater Oskar wird versehentlich ins Tierheim gebracht

Heike Müller versteht die Welt nicht mehr: „Was müssen wir eigentlich noch alles tun, damit die Menschen mitbekommen, dass unser Kater Oskar keiner Rettung bedarf?“ Am Wochenende musste sie ihren geliebten Kater im Tierheim Lech-Arche in Derching abholen. Oskar gelangte in Friedberg zu einer kleinen Berühmtheit. Er besucht gerne den Edeka-Einkaufsmarkt von Michael Wollny und ist dort bei der Kundschaft sowie der Belegschaft gleichermaßen beliebt.

