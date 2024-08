Volksfest startet mit rekordverdächtigen Besucherzahlen und Riesenrad

Schon von weitem hört man Techno-Beats und laute Schlagermusik, der Duft von Bratwürsten und gebrannten Mandeln liegt in der Luft, bunte Lichter leuchten und aus allen Richtungen strömen Jung und Alt in Tracht herbei - es ist Volksfest in Friedberg. Der Start ist mehr als gut geglückt, herrliches Wetter lockte gleich am ersten Wochenende rund 10.000 Besucher und Besucherinnen an.

Stefan Stanislawski Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Volksfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Riesenrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis