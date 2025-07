Beim Friedberger Volksfest sitzen die Gäste jeden Tag unter einem blau-weißem Himmel

In Friedberg bleibt kaum Zeit zum Durchschnaufen. Nur knapp zwei Wochen nach Ende der Friedberger Zeit geht es zum Ferienbeginn mit dem Volksfest weiter. Doch Florian Eckardt, Vizepräsident des Verkehrsvereins Friedberg, ist sich sicher: „Es wird auch dieses Jahr wieder ein tolles Fest mit vielen Attraktionen.“ Der Verkehrsverein, der ehrenamtlich die Organisation übernimmt, ist schon seit Monaten mit den Vorbereitungen beschäftigt. „Denn gute Fahrgeschäfte zu finden, ist kein Selbstläufer“, sagt Eckardt und dankt dabei auch gleichzeitig Platzmeister Florian Koss. „Ihm ist es wieder gelungen, attraktive Fahrgeschäfte nach Friedberg zu holen.“ Dabei setzt der Verkehrsverein nicht nur auf Altbewährtes, sondern wartet mit neuen Attraktionen auf.

Das ist neu beim Friedberger Volksfest

„Diesmal sind neu dabei, die große Schaukel Projekt One und der Wheelshake mit Überschlag“, sagt Florian Koss. Nach einer Pause kehrt das berühmte Laufgeschäft „Rio“ wieder zurück. Auch der Musikexpress, ein bei den Friedbergern beliebtes Fahrgeschäft, hat sich heuer angesagt. Für die kleineren Kinder gibt es wieder Karusselle. Ein Klassiker auf dem Friedberger Volksfest ist das Kettenkarussell. Vergangenes Jahr war der absolute Renner das Riesenrad. „Dieser Schausteller wäre gerne wieder gekommen, doch wir wollen immer für Abwechslung sorgen“, sagt Florian Eckardt. Er könne sich gut vorstellen, dass das Riesenrad 2026 wieder nach Friedberg zurückkehrt.

Binswanger-Zelt ist wieder in Friedberg

Auf Beständigkeit setzt der Verkehrsverein beim Festwirt. Thomas Kempter und sein Team vom Binswangerzelt sind zum vierten Mal in Friedberg und werden das noch mindestens weitere drei Jahre fortsetzen. „Wir sind sehr froh, dass wir einen Folgevertrag mit ihm unterzeichnen konnten“, sagt Eckardt. Denn gute Festwirte gebe es nicht viele. Thomas Kempter bestätigt: „Wir kommen sehr gerne nach Friedberg.“ Es herrsche eine ganz besondere Atmosphäre am Platz, unter den Schaustellern und im Zelt. „Wir haben hier ein Publikum, da sagt auch der ein oder andere Mal ‚Danke, dass Ihr hier in Friedberg seid‘“, freut sich Kempter. In das knapp 1400 Quadratmeter große Zelt passen über 2000 Gäste. In den Biergarten vor dem Zelt nochmals 800. Der Festzeltbetrieb Binswanger habe speziell für Friedberg eine Überdachung anfertigen lassen, die so ausschließlich in Friedberg aufgebaut wird. „Damit haben wir in Friedberg jeden Tag einen blau-weißen Himmel“, sagt Kempter und lacht. Seit 2011 wird Bier der Brauerei Unterbaar ausgeschenkt. Der Bierpreis für die Maß wurde von 11 auf 11,30 Euro erhöht.

Das Programm für das Friedberger Volksfest

Auftakt ist am Freitag, 1. August, mit dem Standkonzert und Bierprobe auf dem Marienplatz um 18 Uhr. Anschließend wird zum Festzelt marschiert. Ab 19 Uhr ist Bieranstich mit Bürgermeister Roland Eichmann. Es spielt die Band „Münchner G‘schichten“. Am Samstag, 2. August, haben sich ab 19 Uhr die „Illertaler“ angesagt. Die Band ist die absolute Lieblingsband von Festwirt Thomas Kempter: „Sie spielen Blasmusik auf so ganz besondere Art.“ Zuvor findet der Hans-Böller-Lauf in der Ludwigstraße statt, den der Verkehrsverein Friedberg wieder organisiert.

Das Volksfest in Friedberg startet wieder und es freuen sich Thomas Treffler, Luca Aschenbrenner, Bernhard Sapper (Brauerei Unterbaar), Florian Eckhardt, Festwirt Thomas Kempter und Bürgermeister Roland Eichmann. Foto: Eva Weizenegger

Sonntag, 3. August, beginnt um 10 Uhr mit dem Zeltgottesdienst. Anschließend Weißwurstfrühschoppen mit den Aretsrieder Musikanten. Ab 18 Uhr spielt die „Schwäbische Trachtenkapelle“ Hirblingen. Der Seniorentag mit verbilligten Preisen ist am Montag, 4. August, von 13 bis 17 Uhr, die Stadtkapelle Friedberg übernimmt die musikalische Gestaltung. Ab 18 Uhr spielt „Stainless Brass“ aus Dinkelscherben. Ein Tag für Kinder mit einem großen Rahmenprogramm im Zelt und auf dem Festplatz findet am Dienstag, 5. August, ab 11.30 Uhr statt. Ab 15 Uhr hat sich die „Donikkl Crew“ angesagt. Ab 18 Uhr Festzeltbetrieb mit „Get That“.

Zum Tag des Bieres am Mittwoch, 6. August, kostet die Maß den ganzen Tag 7,50 Euro. Die Band „Allgäu Power“ ist ab 18 Uhr auf der Bühne. Zum Tag der Vereine hat sich die Band „Freibier“ am Donnerstag, 7. August, angesagt. Ein großes Brillant-Feuerwerk gibt es am Freitag, 8. August, ab 22 Uhr. Schon ab 19 Uhr heizt „Musikuss“ dem Publikum ein. Falls das Wetter am Freitag nicht mitspielt, ist für Samstag, 9. August, ein Ersatztermin für das Feuerwerk angesetzt. Ab 19 Uhr spielt „Volles Brett“ im Festzelt. Zum Abschluss am Sonntag, 10. August, gibt es ab 11 Uhr den amerikanisch-bayerischen Frühschoppen mit Linedance und Weißwurstfrühstück. Es spielt die WhyNotBand. Der Vormittag wird vom Partnerschaftskomitee LaCross organisiert. Den letzten Abend übernimmt die Band „Leckomio“ ab 18 Uhr. Montag bis Samstag ist das Festzelt ab 11.30 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr geöffnet.

Mit bis zu 70.000 Besucherinnen und Besuchern bricht das diesjährige Volksfest alle Rekorde. Im Bierzelt wird am letzten Wochenende noch einmal ordentlich gefeiert.

Auch das Sicherheitskonzept für das Volksfest steht. „Wir haben viel Geld in unsere mobilen Sicherheitsvorkehrungen investiert, die auch beim Volksfest im Einsatz sind“, sagt Bürgermeister Roland Eichmann. Und Florian Eckardt ergänzt: „Wir sind sehr froh, um die gute Zusammenarbeit mit Stadt und Bauhof.“ Mit der Polizei und weiteren Rettungskräften sowie der Stadt gebe es im Vorfeld und auch nach dem Volksfest eine große Sicherheitsbesprechung. „Glücklicherweise gab es bisher keine nennenswerten Vorkommnisse“, so der Vizepräsident des Verkehrsvereins.