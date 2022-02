Altstadtfest Friedberg verschoben: Die schönsten Erinnerungen an 2019

Der Stadtrat hat entschieden: Die "Friedberger Zeit" wird wegen Corona von 2022 auf 2023 verschoben. Wir erinnern an die schönsten Momente des Altstadtfestes 2019.

Das Risiko für ein Altstadtfest im Juli 2022 mit über 150.000 Besuchern und Besucherinnen in Zeiten von Corona war dem Friedberger Stadtrat zu hoch. Viele Menschen sind nun - bei allem Verständnis - enttäuscht, dass sie auf ihr liebstes Fest heuer verzichten müssen. Daher haben wir hier für alle als kleinen Trost Bilder und Videos von der "Friedberger Zeit" 2019 für Sie zusammengestellt.

So hat alles angefangen: Bei bestem Wetter marschierten Tausende große und kleine Friedbergerinnen und Friedberger in historischen Gewändern beim großen Einzug mit und eröffneten damit die "Friedberger Zeit" 2019. Am Straßenrand schauten sich viele Neugierige das Spektakel an.

Die Friedberger Zeit ist eröffnet! Tausende marschierten beim großen Einzug mit. Hier die besten Bilder des gelungenen Auftakts am Freitag. Foto: Peter Fastl

Bürgermeister Roland Eichmann eröffnete nach dem Umzug die Friedberger Zeit Foto: Peter Fastl

Mit Salutschüssen wurde die Friedberger Zeit eröffnet Foto: Peter Fastl

Das Fest ist jedes Mal ein Besuchermagnet - da machte auch das erste Wochenende der Traditionsveranstaltung keine Ausnahme. Über 150.000 Besucherinnen und Besucher kamen an den zehn Tagen insgesamt, um sich in der Friedberger Altstadt in vergangene Zeiten zurückversetzen zu lassen.

Unsere Redaktion war immer mittendrin und lud bekannte Friedberger Persönlichkeiten zum "Ratsch am Marienplatz" ein. Hier etwa Stadtpfarrer Steffen Brühl. Für ihn war vor allem wichtig, dass die einzelnen Stadtteile bei der Friedberger Zeit zusammenkommen.

Täglich begrüßt Tom Trilges von der Friedberger Allgemeinen im "Ratsch am Marienplatz" einen Akteur des Altstadtfestes. Am zweiten Tag war Stadtpfarrer Steffen Brühl da. Video: Ute Krogull

Videos und Bilder zur "Friedberger Zeit" 2019

Was wäre ein gutes Fest ohne Speis und Trank? Auf dem Altstadtfest gibt es davon immer reichlich. Wir haben uns mal angeschaut, was alles geboten war. Das Bier durfte natürlich nicht fehlen, genauso wenig wie der Met. Dazu gab es Deftiges wie Fleischspieße oder Rohrküchle.

Beim Altstadtfest ist es Tradition, dass nicht nur Wirtinnen oder Schausteller im barocken Gewand zum Fest gehen - auch für die Bürgerinnen und Bürger gehört es zum guten Ton, sich stilecht zu kleiden. Wir haben die schönsten Gewänder in unserer Bildergalerie gesammelt.

Was das Fest für die Friedberginnen und Friedberger so besonders macht, hat uns die Baderin Sabina Scherer auf dem Marktplatz erklärt. "Wir sind eine große Familie", sagt sie. Außerdem erklärte sie, wie genau der Tag einer Baderin auf dem Altstadtfest aussieht.

Für Baderin Karin Sabina Scherer ist die Friedberger Zeit fast wie ein Familientreffen. Video: Alexandra Sieber

Das sagt der Bürgermeister: So lief das Altstadtfest 2019

Zu Ende ging die Friedberger Zeit mit einem Fackel- und einem Pilgerzug und vielen Aufführungen. Insbesondere der Fackelzug bei Dunkelheit sorgte für schöne, stimmungsvolle Bilder, die wir unserer Galerie des Abschluss-Wochenendes gesammelt haben.

Und wie lief es, das Altstadtfest 2019? Das wollten wir zum Abschluss von Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann auf dem Marktplatz wissen. "Sensationell" fand er es. Seine angepeilte Besucherzahl habe das Fest sogar übertroffen.

Am letzten Tag der Friedberger Zeit 2019 zieht Bürgermeister Roland Eichmann im "Ratsch am Marienplatz" Bilanz. Video: Alexandra Sieber

Ein besonderes Video hat unser Partner rt1.tv von der "Friedberger Zeit" 2019 gedreht, in dem die verschiedenen Facetten der Veranstaltung festgehalten sind - die richtige Einstimmung darauf, wenn es das nächste Mal in Friedberg heißt: "Habe die Ehre!"