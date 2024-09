Seit einem Jahr leitet Sophia Winter die Cafeteria am staatlichen Gymnasium in Friedberg unter dem Label „Tasty Tales“. Seit fünf Jahren ist sie im Geschäft rund um das Gastronomische und Pädagogische, ein Job, der viel Abwechslung und Spaß bietet. Wie blickt sie zum Start des Schuljahres 2024/2025 in die Zukunft?

