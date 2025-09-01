Führungswechsel beim Lions-Club Friedberg

Turnusmäßig hat ein neuer Präsident die Führung beim Lions-Club Friedberg übernommen: Max Kappler will für ein Jahr den Club mit einem sanften Mitgliederwachstum und verbindenden Veranstaltungen weiterentwickeln. Er will die erfolgreichen Activitys wie vor allem den Lions-Adventskalender fortführen, neue Activitiy etablieren und so getreu dem Lions-Motto „we serve“ kulturelle und soziale Projekte in Friedberg und im Altlandkreis unterstützen. Aber auch in Not geratenen Einzelpersonen oder Familien wird der Club weiterhin unter die Arme greifen. Unterstützt wird er im Präsidium vom Pastpräsidenten Mark Böhm, Sekretär Boris Aschenbrenner und Schatzmeister Wolfgang Spring.

