Fußgänger angefahren und tödlich verletzt

Ein tragischer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ereignet sich am Samstag gegen 22.35 Uhr in Fürstenfeldbruck auf der Staatsstraße 2054 in Fahrtrichtung Maisach. Zum Unfallzeitpunkt war ein 39-jähriger Mann, wohnhaft in Fürstenfeldbruck, zu Fuß auf der Straße unterwegs, als er durch einen schwarzen Mercedes erfasst wurde.

Der 45-jährige Mercedesfahrer aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck erkannte den dunkel gekleideten Fußgänger auf der Fahrbahn zu spät und konnte laut Polizei weder ausweichen noch bremsen. Der 39-Jährige starb noch am Unfallort. Den genauen Unfallhergang sollen nun ein unfallanalytisches Gutachten sowie die eingeleiteten Ermittlungen der Polizei klären.

Aufgrund des Verkehrsunfalls war die Staatsstraße 2054 zwischen Fürtenfeldbruck und Maisach bis 3 Uhr am Folgetag gesperrt, der Verkehr wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Fürstenfeldbruck sowie das Technische Hilfswerk umgeleitet.