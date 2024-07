Überfall auf Wettbüro: Kripo Fürstenfeldbruck sucht nach Tätern

Am Sonntagabend kam es in Puchheim (Landkreis Fürstenfeldbruck) zu einem bewaffneten Überfall in einem Wettbüro. Laut Polizei überfielen zwei bislang unbekannte Männer das Geschäft und erbeuteten einen unteren vierstelligen Eurobetrag.

Gegen 22.30 Uhr betraten zwei mit Sturmhauben vermummte Räuber das Wettbüro in der Benzstraße und bedrohten den dort anwesenden Mitarbeiter mit einer Schusswaffe. Nachdem sie Bargeld erbeutet hatten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Eichenauer Straße. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Großfahndung erbrachte bislang keinen Erfolg.

Täterbeschreibung der Polizei nach Überfall auf Wettbüro

Die Polizei beschreibt die beiden Täter folgendermaßen:

Täter 1: Männlich, ca. 175 cm groß, dunkel gekleidet, schwarze Sturmhaube, Handschuhe, mit einer Schusswaffe bewaffnet

Täter 2: Männlich, ca. 175 cm groß, schwarze Hose, graue Trainingsjacke der Marke Adidas, schwarze Sturmhaube, Handschuhe, mit einer Schusswaffe bewaffnet

Beide Täter sprachen Deutsch mit ausländischem Akzent. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 08141 6120 zu melden. (AZ)