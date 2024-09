Für den schwächelnden FC Stätzling geht es gegen Tabellenführer Hollenbach

Am elften Spieltag der Bezirksliga Schwaben Nord ist der schwächelnde FC Stätzling zu Gast beim Tabellenführer TSV Hollenbach. Nach drei Niederlagen in Folge befindet sich der letztjährige Vizemeister langsam im Abstiegskampf wieder und möchte den Bock umstoßen. Der SV Mering empfängt den TSV Babenhausen. Nach einer bitteren Pleite am vergangenen Spieltag in Thalhofen möchte der SV zu Hause die drei Punkte holen. Der BC Rinnenthal tritt auf dem heimischen Platz gegen den SC Griesbeckerzell an. Nach dem 2:1-Auswärtssieg in Stätzling können die Rinnenthaler mit einem weiteren Sieg an den oberen Tabellenplätzen anknüpfen.

