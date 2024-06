Fußball-Kreisliga

vor 17 Min.

Aichach legt im Titelrennen vor: BCA siegt im Stadtderby am Ende deutlich

Plus Der BC Aichach gewinnt das Stadtderby beim SC Oberbernbach deutlich und setzt den BC Rinnenthal unter Druck. Der Blick geht am Dienstagabend nach Dasing.

Von Sebastian Richly

Es bleibt spannend im Titelrennen der Kreisliga Ost. Eigentlich hätte der BC Rinnenthal am Montagabend sein Meisterstück machen können im Auswärtsspiel beim TSV Dasing, doch daraus wurde nichts. Nach langem Hin und Her stand am späten Nachmittag fest, dass die Partie am Dienstag um 19 Uhr angepfiffen wird. „Der Verband hat das dann schließlich so festgelegt“, so Dasings Reinhold Rummel, dessen Team einen Sieg benötigt, um die Abstiegsrelegation noch zu erreichen. Dagegen dürfte Rinnenthals letzter Konkurrent um die Meisterschaft, der BC Aichach, am Montagabend ran. Im Stadtderby beim SC Oberbernbach erfüllte der BCA seine Pflichtaufgabe und setzte somit die Rinnenthaler gehörig unter Druck.

Arsim Kadirolli (rechts) und der SC Oberbernbach setzten Lukas Wagner und dem BC Aichach eine Halbzeit lang zu, am Ende gewann der BCA deutlich. Foto: Adrian Goldberg

Oberbernbach - Aichach 1:6

